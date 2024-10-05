Смородская: «Грустно, что мы не можем найти соперника для сборной России, но это можно решить»

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента в «Локомотиве», высказалась насчёт проблем с поиском соперника для сборной России. Как известно, РФС до сих пор не нашёл соперников на октябрь, поэтому сбор может быть отменён.

«Грустно, что мы не можем найти соперника, но это можно решить: ведь есть наши команды, уже говорили об этом. Я думаю, что это будет не хуже, чем матч с Пакистаном. Сборная РПЛ? Можно и так, но лучше бы сыграли против клубов», - цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

Санкции УЕФА и ФИФА в отношении Российского футбольного союза работают уже больше двух с половиной лет. Сборная России в последний раз проводила официальный матч почти три года назад – в ноябре 2021-го (против Хорватии в отборе на чемпионат мира).