Селихов: «Ещё в «Спартаке» было видно, что Глушенков может стать большим футболистом»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов ответил на вопрос, каким ему запомнился атакующий полузащитник Максим Глушенков, который сейчас представляет «Зенит».

«Ещё в «Спартаке» было видно, что у него есть все качества, чтобы стать большим футболистом», - цитирует Селихова Sport24.

Селихов допустил, что Глушенкова можно считать одним из лучших российских футболистов.

Всего за «Зенит» после летнего трансфера Максим Глушенков провёл десять матчей. В них футболист записал на свой счёт девять голов и один результативный пас на партнёра. В субботу «Зенит» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Оренбурга», Глушенков не сыграет из-за травмы.