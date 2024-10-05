Кечинов высказался о матче «Спартак» - «Ростов»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мыслями относительно поединка между своей экс-командой и «Ростовом» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.

«От состояния и мастерства игроков зависит результат. Если любая команда играет со «Спартаком» или с «Зенитом», то особой мотивации не нужно. Настрой будет запредельным», - приводятся слова Кечинова на страницах «Чемпионата».

«Спартак» примет «Ростов» на домашнем стадионе «Лукойл Арена» сегодня, 5 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени. После десяти туров чемпионата страны москвичи занимают шестое место, а ростовчане – восьмое.