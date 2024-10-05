Семшов не верит в победу «Спартака» над «Ростовом»

Российский тренер и футбольный эксперт Игорь Семшов ответил на вопрос, поможет ли домашний стадион «Спартаку» обыграть «Ростов».

— Вряд ли. Иногда команды на выезде играют лучше, чем дома, — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

По мнению специалиста, в предстоящем поединке мы увидим ничейный результат.

Матч 11-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» - «Ростов» пройдет 5 октября. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 19:30 по столичному времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

В последнем очном матче «Спартак» разгромил «Ростов» со счетом 5:1.