Сёмин нашёл соперника для сборной России

Октябрьский сбор сборной России может быть отменён, поскольку Российский футбольный союз не может найти для команды соперника. Комментарий на этот счёт дал известный тренер Юрий Сёмин. Он предложил российской сборной провести товарищеский матч против сборной Мелбет-Первой лиги.

«Если есть время в календаре, то надо сыграть со сборной Первой лиги. Вот и всё, варианта другого нет. Хороший матч будет, думаю, такое будет интересно. Можно поехать в небольшой город, например, в Орёл – там люди ходят на футбол», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Как известно, на Российский футбольный союз более двух с половиной лет назад были наложены санкции УЕФА и ФИФА. С тех пор российская национальная команда может проводить лишь товарищеские игры, причём находить соперников для них сложно.