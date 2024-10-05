Джанашия оценил силы в матче «Спартака» и «Ростова»

Экс-футболист столичного «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением о предстоящем поединке между «Спартаком» и «Ростовом» в рамках 11-го тура чемпионата России.

«Спартак» сильнее, чем «Ростов». Но «Ростов» - это такая команда, которая может собраться и дать бой. Многое будет зависеть от того, как будет играть «Спартак», - передает слова Джанашии «Чемпионат».

Матч «Спартака» и «Ростова» состоится в субботу, 5 октября, на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В преддверии этой встречи «красно-белые» занимают шестое место в таблице Премьер-лиги, а команда Валерия Карпина идет восьмой.