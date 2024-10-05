Соболев – в запасе: «Зенит» объявил состав на матч с «Оренбургом»

В субботу «Зенит» проведёт домашний матч Российской премьер-лиги против «Оренбурга». Рулевой питерской команды Сергей Семак включил в стартовый состав таких футболистов:

Латышонок, Сантос, Алип, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра, Гонду.

Отметим, что нападающий Александр Соболев начнёт матч на скамейке запасных.

Игра между «Зенитом» и «Оренбургом» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Зенит» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.