В матче 11-го тура чемпионата России московский «Локомотив» на домашнем стадионе примет самарские «Крылья Советов». Об этой встрече высказался экс-форвард «железнодорожников» Заза Джанашия.

«У «Крыльев» нет шансов в матче с «Локомотивом». «Железнодорожники» находятся в хорошей форме. «Локомотив» должен смотреть только на себя и выигрывать», - передает слова Джанашии «Чемпионат».

Поединок «Локомотива» и «Крыльев Советов» состоится в воскресенье, 6 октября, на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Хозяева лидируют в таблице РПЛ, а гости занимают десятую строчку.