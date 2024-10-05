Гладилин — о матче «Спартак» - «Ростов»: «Будет примерно равная игра»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался о предстоящем матче между «красно-белыми» и «Ростовом».

«Я думаю, что будет примерно равная игра, а фаворит в этом матче – «Спартак», — приводит слова Гладилина Vprognoze.

Специалист добавил, что в предстоящем поединке все будет зависеть от действий команд в обороне, а также реализации нападающих.

Матч 11-го тура чемпионата России «Спартак» - «Ростов» пройдет сегодня,5 октября. Стартовый свисток запланирован на 19:00 по столичному времени.

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