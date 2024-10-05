Бубнов назвал победителя матча «Рубин» - «Ахмат»

В рамках 11-го тура чемпионата России казанский «Рубин» на домашнем стадионе примет грозненский «Ахмат». Своим мнением об этом матче поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«2:1. Этот матч был самым трудным для оценки. Игра будет на три результата, но рискну предположить, что хозяева победят с минимальной разницей», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч «Рубин» - «Ахмат» состоится на стадионе в Казани сегодня, 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В настоящий момент казанцы занимают восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а грозненцы находятся на последней позиции.