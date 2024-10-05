Ринат Билялетдинов — о смене тренеров: «Этот приём уже стал обыденным»

Российский тренер Ринат Билялетдинов высказался о причинах увольнения Давида Деограсии с поста наставника «Оренбурга».

Специалист заявил, что иногда бывают такие ситуации, когда трансферное окно закрыто, а команду нужно как-то встряхнуть, поэтому и происходит смена тренера.

По словам Билялетдинова, такой ход помогает команде на два или три тура, но иногда этот эффект продлевается.

— Чехарда тренерская очень часто используется. Она и оправдана, и не оправдана, но этот прием уже стал обыденным, — приводит слова Билялетдинова «Газета.Ру».

После десяти туров «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь очков.