Ринат Билялетдинов: «Зенит» выиграет у «Оренбурга», если не будет валять дурака»

Известный тренер Ринат Билялетдинов поделился комментарием о предстоящем матче чемпионата России между «Зенитом» и «Оренбургом».

По мнению специалиста, «Оренбург» находится в кризисе, с этим и связано увольнение Давида Деограсии.

— В том состоянии, которое у них сейчас, «Зенит» выиграет, если не будет валять дурака, — цитирует Билялетдинова «Газета.Ру».

При этом эксперт считает, что если у «Зенита» будет какая-то недооценка соперника, то у «Оренбурга» появится шанс.

Матч 11-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Оренбургом» пройдет сегодня, 5 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры на портале LiveResult.