Силкин не стал оценивать Станковича: «В «Спартаке» любой может добиться успеха»

Экс-рулевой «Динамо» Сергей Силкин дал комментарий о главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче.

«Я пока не знаю, что из себя представляет Станкович как тренер. Думаю, что пока рано оценивать его работу. В «Спартаке» отличный подбор игроков, есть индивидуально сильные игроки. Скорее всего, любой тренер может добиться там успехов», - цитирует Силкина Sport24.

Как известно, Деян Станкович возглавил «Спартак» летом. Под руководством серба «красно-белые» провели 15 матчей, в которых отпраздновали восемь побед при четырёх ничьих и трёх поражениях.

Отметим, что на текущий момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.