Маркао: «Очень рад за Жозе, ему нужно доверять»

Бывший игрок «Спартака» Маркао специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о дебютном голе бразильского нападающего Виллиана Жозе за столичный клуб.

— Я видел гол Виллиана Жозе, очень за него рад. Это действительно качественный футболист, думаю, если он будет в форме, то сможет забить еще очень много голов. Ему нужно доверять, — сказал Маркао.

Напомним, свой первый гол за «Спартак» Жозе забил в кубковом матче с «Динамо», отправив мяч в сетку ворот прямым ударом со штрафного.

Сегодня, 5 октября, «Спартак» примет «Ростов». Текстовая трансляция пройдет на портале LiveResult, начало — в 19:00 по мск.