Пономарёв считает, что в РПЛ много Абаскалей

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об уровне тренеров в чемпионате России.

«В последнее время в РПЛ слишком много Абаскалей — нужно дать дорогу своим тренерам», — заявил Пономарёв порталу «РБ Спорт».

Бывший футболист не понимает, чем Юран, Игнашевич и другие российские тренеры уступают иностранцам.

Стоит сказать, что после увольнения Давида Деограсии из «Оренбурга» в Российской премьер-лиги осталось пять иностранных тренеров.

В эти минуты проходит игра 11-го тура РПЛ между «Акроном» и «Пари НН». Текстовая трансляция доступна на спортивном портале LiveResult.