Директор «Ростова» обратился к судьям

Алексей Рыскин, который занимает пост спортивного директора «Ростова», высказался о судействе в российском футболе. По словам функционера, ростовский клуб будет поднимать вопросы судейства, если арбитры будут плохо справляться с работой.

«Считаю, что каждый должен выполнять свою работу достойно. Судите хорошо – не будет вопросов. А если не можете судить, мы будем об этом говорить», - цитирует Рыскина Sport24.

«Ростов» на текущий момент располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В десяти турах команда Валерия Карпина смогла набрать двенадцать зачётных баллов (три победы, три ничьи, четыре поражения).