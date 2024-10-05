Семшов заявил, что Слишкович — посторонний человек в футболе

Экс-игрок московского «Динамо» Игорь Семшов отреагировал на информацию о возможном назначении Владимира Слишковича на должность наставника «Оренбурга».

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Спартака» подпишет двухлетнее соглашение с «Оренбургом».

«Слишкович — посторонний человек в футболе. Чего Слишкович добился в российском футболе? Ничего», — заявил Семшов «Чемпионату».

Специалист считает, что нужно уважать себя и российский футбол, а не делать ставку на иностранцев, которые ничего из себя не представляют.

Напомним, Слишкович работал в тренерском штабе «Спартака» с 2022 по 2024 год.