Семшов объяснил, почему не считает «Спартак» фаворитом в игре с «Ростовом»

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов высказался о предстоящем матче чемпионата России «Спартак» - «Ростов».

Эксперт заявил, что не считает «Спартак» фаворитом в поединке с «Ростовом», ведь встречаются две команды, играющие в открытый футбол.

«Но нужно понимать, кто сейчас в лучшем состоянии, у кого стабильный состав и психологическое состояние после последних матчей», — цитирует Семшова «Чемпионат».

Встреча между «Спартаком» и «Ростовом» пройдет в субботу, 5 октября. Начало матча 11-го тура Российской премьер-лиги запланировано на 19:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult.