Илич: «Надо быть аккуратнее с Дзюбой»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Акроном».

- Сегодня из-за перебора желтых карточек не сыграет Матео Стаматов. Как это может отразиться на игре?

- Да, у него четыре желтые карточки, поэтому он сегодня не сможет сыграть, но у нас есть достаточно игроков, которые могут его подменить. Надеюсь, они сыграют хорошо.

- «Нижний» славится своими необычными стандартами. Чем еще готовы удивить, кроме этих розыгрышей?

- Мы стараемся уделять внимание всем деталям, даже малейшие детали очень важны. Да, мы особое внимание стараемся уделять в том числе стандартам. Посмотрим, что сегодня из этого получится.

- Как ваша команда сегодня будет действовать против набравшего ход Дзюбы?

- Он отличный игрок, играл за великие клубы, также он очень опытный. Нам надо быть аккуратнее с ним, но у нас также достаточно много опытных игроков. Все будет нормально.