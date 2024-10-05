Тедеев: «Все команды на Дзюбу по-особенному настраиваются»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Пари НН».

- «Нижний» играет в три центральных защитника. Ваша команда очень любит играть в атаку. Какие трудности это может принести в игре?

- Я думаю, схему нельзя ставить во главу угла, и что она принесет какие-то сложности и трудности. Любая схема может привнести какие-то новые элементы в игре, поэтому лучше говорить о том, какой будет матч в принципе с точки зрения психологии игры как таковой. Я считаю, что это будет тяжелый матч. Главное - хорошо подготовиться и сделать все от себя зависящее, чтобы сыграть в свой лучший футбол каждому буквально футболисту.

- Относительно прошлой игры чемпионата Солтмурад Бакаев вновь остался на скамейке запасных. Почему? Победный состав не меняют?

- Нет, тут множество факторов. И Солтмурад, и Беншимол, и Хубулов, и приехавший к нам теперь Чибота, и, естественно, Данилин - это игроки, которые конкурируют между собой. Есть какие-то нюансы тактические, которые раскрывать на данном этапе нет смысла. Есть какие-то сильные абсолютно стороны определенных футболистов, которые по нашему мнению могут в какой-то части игры помочь, но это всё будет видно на поле. Поэтому все они готовы, на каждого из них мы по-своему рассчитываем безусловно.

- Дзюба и Гоцук, чего ждете от этого противостояния?

- Футбола жду, прежде всего, каждый по-своему опытен. Понятно, что любому футболисту и защитнику против нападающего Дзюбы играть сложно. Понимаю, что этой ситуации не только Гоцук будет заинтересован в том, как нейтрализовать Дзюбу. Но и остальные футболисты, возможно, даже в первую очередь из средней зоны, которые, на мой взгляд, будут стараться делать всё максимально возможное, чтобы лишить пространства и возможности сбрасывать мячи, правильно и эффективно атаковать нападающему. Но такое случается всегда. Неудивительно, что сегодня есть такой футболист как Дзюба. Все команды на него по-особенному настраиваются и так далее. У него очень много в арсенале всяких способностей, интеллектуальных в первую очередь. Я надеюсь, он нам их сегодня покажет.