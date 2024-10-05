Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тедеев: «Все команды на Дзюбу по-особенному настраиваются»

05 Октября 2024 • 13:55 Комментировать
Акрон
1:0
Пари НН
1 1.92 X 3.75 2 4.00
перерыв

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Пари НН».

- «Нижний» играет в три центральных защитника. Ваша команда очень любит играть в атаку. Какие трудности это может принести в игре?

- Я думаю, схему нельзя ставить во главу угла, и что она принесет какие-то сложности и трудности. Любая схема может привнести какие-то новые элементы в игре, поэтому лучше говорить о том, какой будет матч в принципе с точки зрения психологии игры как таковой. Я считаю, что это будет тяжелый матч. Главное - хорошо подготовиться и сделать все от себя зависящее, чтобы сыграть в свой лучший футбол каждому буквально футболисту.

- Относительно прошлой игры чемпионата Солтмурад Бакаев вновь остался на скамейке запасных. Почему? Победный состав не меняют?

- Нет, тут множество факторов. И Солтмурад, и Беншимол, и Хубулов, и приехавший к нам теперь Чибота, и, естественно, Данилин - это игроки, которые конкурируют между собой. Есть какие-то нюансы тактические, которые раскрывать на данном этапе нет смысла. Есть какие-то сильные абсолютно стороны определенных футболистов, которые по нашему мнению могут в какой-то части игры помочь, но это всё будет видно на поле. Поэтому все они готовы, на каждого из них мы по-своему рассчитываем безусловно.

- Дзюба и Гоцук, чего ждете от этого противостояния?

- Футбола жду, прежде всего, каждый по-своему опытен. Понятно, что любому футболисту и защитнику против нападающего Дзюбы играть сложно. Понимаю, что  этой ситуации не только Гоцук будет заинтересован в том, как нейтрализовать Дзюбу. Но и остальные футболисты, возможно, даже в первую очередь из средней зоны, которые, на мой взгляд, будут стараться делать всё максимально возможное, чтобы лишить пространства и возможности сбрасывать мячи, правильно и эффективно атаковать нападающему. Но такое случается всегда. Неудивительно, что сегодня есть такой футболист как Дзюба. Все команды на него по-особенному настраиваются и так далее. У него очень много в арсенале всяких способностей, интеллектуальных в первую очередь. Я надеюсь, он нам их сегодня покажет.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Акрон Заур Тедеев ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 05 Октября
13:59
Илич: «Надо быть аккуратнее с Дзюбой»
13:55
Тедеев: «Все команды на Дзюбу по-особенному настраиваются»
13:43
«Акрон» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
02:02
Акрон - Пари НН: где смотреть прямую трансляцию онлайн
04 Октября
12:42
Иностранцы чемпионата России: в «Краснодаре» и «Зените» самые дорогие легионеры 1
03:48
Актуальная ставка и прогноз на матч Акрон — Пари НН чемпионата России — 5 октября 2024
03 Октября
17:04
Ставка и прогноз на точный счёт матча Акрон — Пари НН — 5 октября 2024
02 Октября
21:27
Ставка и прогноз на матч Акрон – Пари НН чемпионата России – 5 октября 2024
01 Октября
17:31
Радимов — о результативности Дзюбы: «Поэтому мы и говорим, что уровень РПЛ упал»
16:38
Генич назвал Дзюбу открытием
29 Сентября
20:24
Радченко: «Уверен, что Дзюба поможет «Акрону»
28 Сентября
20:30
Ганчаренко может возглавить клуб РПЛ
14:16
Экс-тренер «Спартака» Слишкович может возглавить «Пари НН»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АКРОН ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси упрочил лидерство в рейтинге самых титулованных футболистов истории, Роналду – на 8-м месте Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции Лунин ответил, чего не хватило «Реалу» в матче против «Лилля» Сборная России в ноябре проведёт два матча – назван соперник Симеоне прокомментировал разгромное поражение «Атлетико» Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Спартак» - «Ростов» Дерби «Динамо» и «Спартака» увидели вживую свыше 22 тысяч человек Холанн может уйти в другой суперклуб – это не «Реал» и даже не «Барселона» Тренер «Коламбус Крю»: «Месси – командный игрок, он умеет всё» Левандовски превзошёл Роналду и сравнялся с Месси по средней результативности в Лиге чемпионов
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» «Байер» по делу переиграл «Милан» Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед»
Спортивные новости
«Ак Барс» прервал серию из семи побед подряд и уступил «Амуру» в КХЛ Канарейкин отреагировал на крупное поражение ЦСКА от «Металлурга» в КХЛ Тренер рассказал, что нужно Медведеву, чтобы бороться с лучшими теннисистами мира Московское «Динамо» уступило «Трактору» в матче КХЛ «Спартак» справился с «Барысом» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Перерыв
Акрон Акрон
Пари НН Пари НН
1
0
2.13 3.55 3.15
Видео
05.10.24 в 16:30
Зенит Зенит
Оренбург Оренбург
1.25 5.80 10.00
Видео
05.10.24 в 19:00
Спартак Москва Спартак Москва
Ростов Ростов
1.56 4.20 5.40
Видео
05.10.24 в 19:00
Рубин Рубин
Ахмат Ахмат
2.12 3.35 3.35
Видео
06.10.24 в 14:00
Факел Факел
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
2.24 3.20 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Октября
14:51 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов: «Зенит» выиграет у «Оренбурга», если не будет валять дурака»
14:49 · Россия. Премьер-лига
«Акрон» распечатал ворота «Пари НН» в конце первого тайма
14:46 · Россия. Премьер-лига
Силкин не стал оценивать Станковича: «В «Спартаке» любой может добиться успеха»
14:42 · Россия. Премьер-лига
Маркао: «Очень рад за Жозе, ему нужно доверять» эксклюзив
14:33 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв считает, что в РПЛ много Абаскалей
14:25 · Россия. Премьер-лига
Директор «Ростова» обратился к судьям
14:22 · Россия. Премьер-лига
Семшов заявил, что Слишкович — посторонний человек в футболе
14:13 · Россия. Премьер-лига
Семшов объяснил, почему не считает «Спартак» фаворитом в игре с «Ростовом»
14:08 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» едва впервые не обыграл «Уфу»
13:59 · Россия. Премьер-лига
Илич: «Надо быть аккуратнее с Дзюбой»
13:55 · Россия. Премьер-лига
Тедеев: «Все команды на Дзюбу по-особенному настраиваются»
13:51 · Россия. Премьер-лига
Глушаков допустил возвращение в РПЛ
13:43 · Россия. Премьер-лига
«Акрон» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
13:42 · Россия. Премьер-лига
Дзюба рассказал о разногласиях со «Спартаком»
13:25 · Россия. Премьер-лига
Пакистан отказался от матча с Россией – названа причина
13:18 · Россия. Премьер-лига
Агент Депая отреагировал на информацию о «Спартаке»
13:02 · Россия. Премьер-лига
Бубнов: «Станковичу нужна только победа в матче с «Ростовом»
12:56 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал точный счёт матча «Зенит» - «Оренбург»
12:49 · Россия. Премьер-лига
Бубнов сделал прогноз на матч «Акрон» - «Пари НН»
12:26 · Россия. Премьер-лига
Лангович - о сопернике сборной России: «Без разницы, с кем играть»
12:20 · Россия. Премьер-лига
Булыкин предсказал точный счёт матча «Динамо» - ЦСКА
12:14 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» сделал прогноз на матч «Динамо» - ЦСКА
11:57 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Химок»: «Надо брать очки в Краснодаре» 1
11:47 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт: «Динамо» будет играть с ЦСКА на победу»
11:33 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая рассказал, кто инициатор перехода Соболева в «Зенит» 3
Все новости