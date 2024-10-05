Глушаков допустил возвращение в РПЛ

Полузащитник Денис Глушаков допустил, что снова поиграет в Российской премьер-лиге. Как известно, после ухода из «Химок» 37-летний футболист перебрался в СКА из Ростова-на-Дону, который выступает в Медиалиге.

«Может быть, сыграю в РПЛ ещё один матч, может, больше. Может быть, кто-то позвонит зимой и сделает хорошее предложение. В любом случае, никуда далеко не поеду. Останусь в Москве», - цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

Денис Глушаков известен в российском футболе главным образом по выступлениям за «Спартак» и «Локомотив».

Ранее Глушаков объяснил, почему он принял решение о переходе в команду из Медиалиги.