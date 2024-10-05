Дзюба рассказал о разногласиях со «Спартаком»

Нападающий Артём Дзюба рассказал о финансовых разногласиях, которые у него были со «Спартаком».

«Конфликт с клубом из-за денег? Это пресса так выставила. У футболиста есть статус, который оценивается в зарплате. Каждый знает, какая зарплата у других игроков. Если ты воспитанник клуба и в какой-то момент стал одним из лидеров, то ты вправе требовать условий, как у лучших футболистов. Когда клуб выкручивает тебе руки и угрожает, то появляются всякие версии через проплаченных журналистов», - рассказал Дзюба в программе «Натальная карта».

Напомним, что недавно Артём Дзюба стал футболистом «Акрона». С тех пор нападающий провёл четыре матча, в которых забил один гол и отдал три результативных паса на партнёров.