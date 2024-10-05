Пакистан отказался от матча с Россией – названа причина

Сборная России могла в октябре провести товарищеский матч против Пакистана. Впрочем, пакистанская сторона отказалась от игры в этом месяце. Мухаммад Яшал, который является медиаменеджером сборной Пакистана, рассказал о деталях переговоров.

По словам Яшала, РФС направил предложение о товарищеском матче 23 сентября. Впрочем, из-за нехватки времени пакистанцы отказались.

«Учитывая, что нужно провести определённую подготовку, собрать команду и официальных лиц, решить логистические вопросы, Федерация футбола Пакистана попросила перенести игру на ноябрь», - цитирует Яшала «РБ Спорт».

Яшал отметил, что сборная Пакистана готова сыграть с Россией в ноябре. Правда, РФС пока не ответил на такое предложение.