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Агент Депая отреагировал на информацию о «Спартаке»

05 Октября 2024 • 13:18 Комментировать

В прессе появлялась информация о том, что вингер Мемфис Депай мог стать игроком «Спартака» прошедшим летом. Комментарий на этот счёт дал Себастьян Ледюр – агент нидерландского футболиста.

«Мы не рассматривали никаких вариантов продолжения карьеры в России. Никаких разговоров с клубом не было», - цитирует Ледюра «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в прошлом месяце 30-летний Депай стал футболистом бразильского «Коринтианса». Нидерландец известен в Европе по выступлению за ряд клубов, в частности за «Манчестер Юнайтед» и «Барселону».  Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Депая в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Мемфис Депай Себастьян Ледюр ещё теги
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