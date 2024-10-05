Агент Депая отреагировал на информацию о «Спартаке»

В прессе появлялась информация о том, что вингер Мемфис Депай мог стать игроком «Спартака» прошедшим летом. Комментарий на этот счёт дал Себастьян Ледюр – агент нидерландского футболиста.

«Мы не рассматривали никаких вариантов продолжения карьеры в России. Никаких разговоров с клубом не было», - цитирует Ледюра «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в прошлом месяце 30-летний Депай стал футболистом бразильского «Коринтианса». Нидерландец известен в Европе по выступлению за ряд клубов, в частности за «Манчестер Юнайтед» и «Барселону». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Депая в 40 миллионов евро.