Бубнов: «Станковичу нужна только победа в матче с «Ростовом»

В 11-м туре российского чемпионата московский «Спартак» в родных стенах примет «Ростов». Об этой встрече высказался бывший защитник «народной команды» Александр Бубнов.

«2:1. Станковичу нужна только победа в матче с «Ростовом». У москвичей больше классных исполнителей, что должно помочь им победить на домашнем поле», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч «Спартак» - «Ростов» состоится в субботу, 5 октября, на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Перед этой встречей команда Деяна Станковича занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а подопечные Валерия Карпина располагаются на восьмой строчке.