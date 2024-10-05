Бубнов назвал точный счёт матча «Зенит» - «Оренбург»

Петербургский «Зенит» на своем поле примет «Оренбург» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги. Прогнозом на эту встречу поделился бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов.

«3:0. Хозяевам нельзя терять очки, они выйдут сверхмотивированными. Питерцы спокойно должны забивать трижды, хотя могут и больше», - приводятся слова эксперта на страницах Sportbox.

Матч «Зенита» против «Оренбурга» состоится на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 5 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. После десяти туров РПЛ хозяева набрали 23 очка и занимают третье место в таблице, а гости (7) находятся на 14-й строчке.