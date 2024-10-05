Бубнов сделал прогноз на матч «Акрон» - «Пари НН»

В рамках 11-го тура чемпионата России состоится поединок между тольяттинским «Акроном» и «Пари НН». Об этом матче поделился мнением футбольный аналитик Александр Бубнов.

«1:0. Тольяттинский клуб выглядит немного интереснее в этой паре, особенно в организации атак. Игра будет непростой для всех, но отдам предпочтение хозяевам», - передает слова Бубнова Sportbox.

Матч «Акрон» - «Пари НН» состоится сегодня, 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. В преддверии этого противостояния хозяева с 11 очками занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, а гости (10) располагаются на 11-й позиции.