Лангович - о сопернике сборной России: «Без разницы, с кем играть»

Защитник «Ростова» Андрей Лангович в разговоре с журналистами высказался касательно возможной организации товарищеского поединка между сборными России и Медиалиги.
«Для меня, как для футболиста, вообще без разницы, с кем играть: Медиалига это или кто-то другой. Без разницы. У нас же, у футболистов, не будут спрашивать», - приводятся слова футболиста на страницах «Спорт-Экспресса».
Ранее сообщалось, что октябрьский сбор национальной команды может быть отменен из-за отсутствия соперника.
В сентябре подопечные Валерия Карпина провели товарищескую встречу против Вьетнама в Ханое. Сборная России одержала уверенную победу со счетом 3:0.
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