Булыкин предсказал точный счёт матча «Динамо» - ЦСКА

Экс-нападающий сборной России и столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, чего ждет от московского дерби между «Динамо» и ЦСКА в рамках 11-го тура Премьер-лиги.

«Думаю, счёт будет ничейным - 1:1. Возможно, в концовке кто-то вырвет победу», - приводятся слова Булыкина на страницах Metaratings.ru.

Дерби «Динамо» и ЦСКА состоится завтра, 6 октября, на стадионе «ВТБ Арена». Начало встречи запланировано в 19:00 по московскому времени.

В преддверии дерби «бело-голубые» занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «армейцы» располагаются на пятой строчке.