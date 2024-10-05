Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» сделал прогноз на матч «Динамо» - ЦСКА

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о поединке между «Динамо» и ЦСКА в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.

«Дисциплина в обороне у «Динамо» хромает. Мне кажется, они могут провалить игру. Думаю, будет ничейный результат», - передает слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Столичное дерби «Динамо» - ЦСКА состоится в воскресенье, 6 октября, на стадионе «ВТБ Арена». Начало поединка запланировано в 19:00 по московскому времени. В преддверии поединка «бело-голубые» с 20 очками занимают четвертое место в турнирной таблице, а «армейцы» (17) находятся на пятой позиции.