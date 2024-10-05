Нападающий «Химок»: «Надо брать очки в Краснодаре»

Форвард подмосковных «Химок» Илья Садыгов поделился ожиданиями от предстоящего поединка против «Краснодара» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.

«Надо ехать и брать очки. Мы на каждую игру заведены, ведь каждый матч на вес золота. Поездка в поезде не в новинку, спокойно к этому отношусь», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Поединок между «Краснодаром» и «Химками» запланирован на воскресенье, 6 октября. Встреча пройдет на домашнем стадионе «быков».

По итогам десяти туров Российской премьер-лиги хозяева с 24 очками лидируют в турнирной таблице, а гости (8) располагаются на 13-й строчке.