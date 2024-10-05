Лаксальт: «Динамо» будет играть с ЦСКА на победу»

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт высказался относительно предстоящего поединка против ЦСКА в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.

«Будем играть на победу, потому что дома. Нас ждет ещё одно дерби. Мы учтем ошибки, которые допустили в матче со «Спартаком» и постараемся сохранить ворота сухими», - передает слова уругвайского футболиста Legalbet.

Дерби «Динамо» и ЦСКА состоится на стадионе «ВТБ Арена» в воскресенье, 6 октября. Начало встречи запланировано в 19:00 по московскому времени. После десяти туров хозяева с 20 очками занимают четвертое место в таблице, а гости (17) находятся на пятой строчке.