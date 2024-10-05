Гурцкая рассказал, кто инициатор перехода Соболева в «Зенит»

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился информацией о трансфере нападающего Александра Соболева из московского «Спартака» в петербургский «Зенит».

«Семак его ставит - он был инициатором перехода Соболева. Поэтому и пытается доказать нужность игрока», - передает слова агента «РБ Спорт».

Соболев пополнил ряды действующего чемпиона России в летнее трансферное окно. 27-летний центрфорвард заключил с «сине-бело-голубыми» трехлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации. За петербургскую команду Александр провел пять поединков во всех турнирах, в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.