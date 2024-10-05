Гурцкая рассказал, кто инициатор перехода Соболева в «Зенит»

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился информацией о трансфере нападающего Александра Соболева из московского «Спартака» в петербургский «Зенит».
«Семак его ставит - он был инициатором перехода Соболева. Поэтому и пытается доказать нужность игрока», - передает слова агента «РБ Спорт».
Соболев пополнил ряды действующего чемпиона России в летнее трансферное окно. 27-летний центрфорвард заключил с «сине-бело-голубыми» трехлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации. За петербургскую команду Александр провел пять поединков во всех турнирах, в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.
Это сказал и сам Семак и подтвердил Оливейра .
Игра Зенита вот уже третий год в Зените не меняется . Все то же " бразильское толковище " .
Почему выделяется Вендел ? 1.5 года проходил "стажировку " в Спортинге !
И давно пора проверить Оливейру ! Правильно ли он переводит Семака на установках ?! Почему так мало навесов
в штрафную ?! В АПЛ 40 навесов - это норма .
Зениту в РПЛ необходим был Столб . Ждем !
Нужен ли Соболев «Зениту» ?
Зениту безусловно необходим был Столб !
Зениту по многим причинам необходим Столб.
А. Гонду может играть Столба ? Нет ! И не надо их противопоставлять !
Не надо делать из Соболева нападающего Он столб . Он должен играть столба ! Они будут играть в паре !
Кассьерра ? Нет ! А Соболев может и играет Столба .
Б. Игра на столба - один из основных методов преодоления "автобусов" наряду с дальними ударами . И именно с "автобусами" чаще всего сталкивается Зенит в РПЛ . Можно сказать : практически всегда !
В. И Семак, и в Зените , вероятно наконец поняли , что состав в 160 млн с "бразильской джингой " не достаточно / мало эффективен и теряет минимум 30% "производительности " без "последнего звена " , которое на самом деле по статистике определяет 30 % продуктивности и более при игре против "автобусов".
Главное правильно использовать Соболева .