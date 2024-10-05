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Гладилин дал прогноз на матч «Спартак» - «Ростов»

05 Октября 2024 • 11:24 Комментировать

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о предстоящей встрече между «красно-белыми» и «Ростовом» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.

«Есть уверенность, что «Спартак» обыграет «Ростов». У них больше шансов, плюс победа нужна для борьбы за чемпионство. Дома приложат максимум усилий», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Поединок между «Спартаком» и «Ростовом» состоится сегодня, 5 октября, начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Встреча пройдет на стадионе «Лукойл Арена». В преддверии поединка столичный клуб занимает шестое место в турнирной таблице, а команда Валерия Карпина идет на восьмой строчке.

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Спартак Москва Ростов Валерий Гладилин ещё теги
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