В «Нефтчи» отреагировали на новость об интересе к Ганчаренко

В азербайджанском «Нефтчи» отреагировали на информацию об интересе к бывшему главному тренеру ЦСКА и «Урала» Виктору Ганчаренко.

«Виктор Ганчаренко - опытный и известный на постсоветском пространстве тренер. Но эта информация не соответствует действительности», - рассказали в пресс-службе клуба журналистам «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Ганчаренко был уволен с поста главного тренера «Урала» в конце мая текущего года.

В новом сезоне чемпионата Азербайджана «Нефтчи» набрал всего пять баллов в девяти сыгранных матчах. Команда располагается на восьмой строчке в турнирной таблице.