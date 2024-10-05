Сёмин: «Головин - лицо российского футбола в Европе»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об игре российского полузащитника Александра Головина за «Монако».
«Головин - лицо российского футбола в Европе. Он стабильно играет в клубе, который борется за самые высокие места в чемпионате Франции. Он очень хорошо играет», - приводятся слова специалиста на страницах Metaratings.ru.
Напомним, что Головин защищает цвета монегасков с 2018 года. До переезда в чемпионат Франции Александр играл в составе московского ЦСКА. В пятницу, 4 октября, российский полузащитник пролонгировал сотрудничество с «Монако» до середины 2029 года.
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