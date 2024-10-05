Лангович: «Ростов» не может победить «Спартак» с 2022 года, пора прервать серию»

Фланговый защитник «Ростова» Андрей Лангович пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка 11-го тура чемпионата России против московского «Спартака».

«Ростов» не может обыграть «Спартак» с 2022 года, пора прервать серию. Готовились к «Спартаку», ведь игра через два дня после Кубка. Уже все мысли были о «Спартаке», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Московский клуб примет «Ростов» на домашнем поле сегодня, 5 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени. По итогам десяти туров чемпионата России «красно-белые» набрали 16 очков и располагаются на шестой позиции в турнирной таблице. Команда Валерия Карпина с 12 баллами занимает восьмую строчку в РПЛ.