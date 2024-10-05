Деменко высказался о матче «Спартака» против «Ростова»

В рамках 11-го тура чемпионата России московский «Спартак» на домашнем стадионе примет «Ростов». Своим мнением по этому матчу поделился футбольный эксперт Максим Деменко.

«Ростов» - непростая команда. Будет сложно в этом матче всем. Обыграть «Спартак» хотят все, тут дополнительная мотивация не нужна. «Спартаку» же терять очки нельзя», - приводятся слова Деменко на страницах «Чемпионата».

Матч «Спартака» против «Ростова» состоится сегодня, 5 октября, на стадионе «Лукойл Арена». Начало встречи запланировано в 19:00 по московскому времени.

После десяти туров «красно-белые» набрали 16 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице. Что касается команды Валерия Карпина, то «жёлто-синие» (12) находятся на восьмой позиции.