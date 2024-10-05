​Валерий Овчинников снова нахваливает «Локомотив»

Известный отечественный специалист Валерий Овчинников уверен в том, что московский «Локомотив» следует считать реальным претендентом на чемпионский титул в текущем сезоне РПЛ. По его мнению, возглавляемый Михаилом Галактионовым коллектив вполне может сбить чемпионскую корону с голов игроков «Зенита».

- «Сегодня у «Локомотива», конечно, есть шансы в борьбе за титул РПЛ. Ситуация в чемпионате становится интересной. Есть «Зенит» с бразильскими ветеранами куликовской битвы. И есть «Локомотив» с российской молодой диаспорой, - цитирует слова Овчинникова betonmobile.ru.

Сейчас «Локомотив» идёт вторым в турнирной таблице чемпионата России, а «Зенит» занимает третье место.