Семшов назвал победителя матча «Динамо» - ЦСКА

В матче 11-го тура чемпионата России встретятся московские «Динамо» и ЦСКА. Прогнозом на столичное дерби поделился футбольный эксперт Игорь Семшов.

«ЦСКА в противостояниях с грандами явно не блещет. Вспомните домашние поражения от «Зенита» и «Локомотива». «Динамо» выиграет с разницей в один мяч», - передает слова эксперта «Всепроспорт».

Дерби между «Динамо» и ЦСКА состоится в воскресенье, 6 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. После десяти туров чемпионата России «бело-голубые» набрали 20 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице. Что касается «армейцев», то подопечные Марко Николича с 17 очками идут пятыми.