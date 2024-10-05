Точилин рассказал, что помешает «Динамо» победить ЦСКА

В матче 11-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» примет ЦСКА. Своим мнением по этому поединку поделился тренер Александр Точилин.

«Динамо» может помешать хорошая игра «армейцев». Положительный исход для «Динамо» будет зависеть от состава, тактики на игру, которую выберет Личка», - передает слова специалиста Legalbet.

Московское дерби «Динамо» - ЦСКА пройдет завтра, 6 октября, на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени. В преддверии поединка хозяева с 20 баллами занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости (17) находятся на пятой позиции.