Павлюченко сделал прогноз на матч «Динамо» - ЦСКА

Экс-игрок национальной сборной России и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился мыслями о поединке между московскими «Динамо» и ЦСКА в рамках 11-го тура РПЛ.

«Армейцы» сейчас в игровом плане сильнее. У меня просто больше уверенности в том, что они смогут победить в этом противостоянии. Поставлю на победу ЦСКА», - приводит слова эксперта «Всепроспорт».

«Бело-голубые» примут «армейцев» на домашней «ВТБ Арене» завтра, 6 октября. Начало столичного дерби запланировано в 19:00 по московскому времени. По итогам десяти туров чемпионата страны ЦСКА находится на пятой строчке в турнирной таблице, а «Динамо» занимает четвертое место.