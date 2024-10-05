Мостовой предсказал точный счёт дерби «Динамо» - ЦСКА

В рамках 11-го тура Российской премьер-лиги состоится московское дерби между «Динамо» и ЦСКА. Об этом поединке поделился мнением бывший футболист Александр Мостовой.

«Не жду доминирующую победу одной из команд. Игра будет равной, по несколько мячей забьют, но победитель выявлен не будет. Ставлю на счет 2:2», - приводятся слова эксперта на страницах портала «Всепроспорт».

Матч «Динамо» - ЦСКА состоится на стадионе «ВТБ Арена» в воскресенье, 6 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. После десяти туров Премьер-лиги хозяева занимают четвертое место в турнирной таблице, а гости располагаются на пятой строчке.