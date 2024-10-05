Тарханов назвал главное открытие нового сезона РПЛ

Бывший наставник екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о выступлении столичного «Локомотива» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
«Локомотив» - главное открытие сезона РПЛ. Мало кто ожидал, что они будут так играть, учитывая кадровые потери. Они сделали заявку на борьбу за чемпионство», - приводятся слова специалиста на страницах «РБ Спорта».
В последнем матче чемпионата России «железнодорожники» на своем поле отпраздновали победу над «Спартаком» со счетом 3:1. После десяти туров Премьер-лиги подопечные Михаила Галактионова с 24 баллами занимают второе место в турнирной таблице.
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