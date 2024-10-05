Гонсалес сделал выбор между Месси и Марадоной

Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес выбрал лучшего между Лионелем Месси и Диего Марадоной.

«Мне выпал шанс сыграть несколько раз против Месси - это что-то невероятное. Я склоняюсь больше в пользу Месси, поскольку смог убедиться вживую в том, какой он», - приводит слова Гонсалеса клубная пресс-служба «быков».

Напомним, что Месси в настоящий момент выступает в МЛС за клуб «Интер Майами». Трудовое соглашение 37-летнего аргентинского форварда рассчитано до конца следующего года.

В текущем розыгрыше регулярного сезона МЛС Месси провел 17 поединков, записав на свой счет 17 забитых мячей и десять голевых передач.