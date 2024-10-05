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Козлов: «Будет игрок сильнее Роналду и Месси»

05 Октября 2024 • 08:14 Комментировать

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов рассказал, кого считает лучшим игроком в истории футбола.

«Тот уровень, который показали Месси и Роналду, - это сейчас пик, выбирать тяжело. Но мне кажется, что будет игрок, который будет сильнее них», - приводит слова хавбека пресс-служба краснодарского клуба.

Срок действующего трудового соглашения между Козловым и «быками» рассчитан до середины 2029 года. Трансферная стоимость Данилы, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 1,8 миллиона евро.

По итогам десяти туров чемпионата России «Краснодар» набрал 24 балла и занимает первое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Криштиану Роналду Лионель Месси Данила Козлов ещё теги
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