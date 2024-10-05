Козлов: «Будет игрок сильнее Роналду и Месси»

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов рассказал, кого считает лучшим игроком в истории футбола.
«Тот уровень, который показали Месси и Роналду, - это сейчас пик, выбирать тяжело. Но мне кажется, что будет игрок, который будет сильнее них», - приводит слова хавбека пресс-служба краснодарского клуба.
Срок действующего трудового соглашения между Козловым и «быками» рассчитан до середины 2029 года. Трансферная стоимость Данилы, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 1,8 миллиона евро.
По итогам десяти туров чемпионата России «Краснодар» набрал 24 балла и занимает первое место в таблице.
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