Алдонин оценил старт карьеры Чалова в ПАОКе

Экс-полузащитник сборной России и столичного ЦСКА Евгений Алдонин высказался о непростом этапе карьеры соотечественника Фёдора Чалова в греческом ПАОКе.

«Я бы не сказал, что это провал. Человек перешёл в новый чемпионат. Можно сказать, что он не очень удачный, но не провал. Он должен адаптироваться, привыкнуть», - передает слова эксперта «Спорт день за днём».

Напомним, что российский нападающий сменил «армейский» клуб на ПАОК в летнее трансферное окно. 26-летний центрфорвард подписал контракт с греками до 2027 года. Его рыночная цена составляет десять миллионов евро.

В текущем сезоне Фёдор поучаствовал в 11 поединках, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.