Экс-тренер «Краснодара» Ивич может возглавить европейский клуб

Сербский наставник Владимир Ивич, известный в Российской премьер-лиге по работе с «Краснодаром», может получить работу в Европе. Об этом рапортует Nogomania.

Согласно данным источника, у специалиста появился вариант трудоустройства в бельгийском чемпионате. Заинтересованность в услугах Ивича проявляет брюссельский «Андерлехт». Серба обозначили в качестве главного кандидата на пост рулевого команды.

«Андерлехт» неудачно стартовал в новом розыгрыше чемпионата Бельгии. После девяти туров брюссельская команда набрала 14 баллов и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Генка» на восемь очков.