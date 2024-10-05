Бывший форвард ЦСКА Муса перешёл в новый клуб

Экс-футболист московского ЦСКА Ахмед Муса определился касательно своего будущего. Об этом сообщает Radio Brila FM в социальных сетях.

По данным источника, нигерийский форвард трудоустроился на родине. Он заключил трудовое соглашение с клубом «Кано Пилларс», в котором делал первые шаги в профессиональном футболе. Стороны подписали однолетний договор.

Стоит отметить, что бывший «армеец» находился без клуба с февраля текущего года.

Муса долгое время защищал цвета ЦСКА. Нападающий поучаствовал в 182 поединке московского коллектива, записав на свой счет 61 забитый мяч и 32 результативные передачи.