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«Спартак» – «Ростов»: Вероятные стартовые составы от Станковича и Карпина в матче РПЛ

05 Октября 2024 • 09:00 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
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Через 7 ч. 39 мин.

В одиннадцатом туре чемпионата России московский «Спартак» сыграет дома против «Ростова». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы команд на этот матч.

«Спартак»: Максименко (вр), Рябчук, Литвинов, Абена, Хлусевич, Умяров, Зобнин, Маркиньос, Угальде, Бонгонда, Барко.

«Ростов»: Одоевский (вр), Вахания, Осипенко, Сако, Лангович, Глебов, Байрамян, Сутормин, Кучаев, Роналдо, Мохебби.

В стане «Спартака» травмированы защитник Никита Чернов, полузащитники Хесус Медина и Михаил Игнатов. Перебор жёлтых карточек у игрока обороны «красно-белых» Срджана Бабича.

В команде «Ростов» повреждения у защитника Эяда эль-Аскалани, полузащитника Алексея Миронова, вроде как и у нападающего Егора Голенкова.

Остаётся гадать, кого Валерий Карпин отрядит в старт центральным нападающим, – Николая Комличенко, Мохаммада Мохебби (оба недавно восстановились от травм) или же 19-летнего Антона Шамонина.  

В середине рабочей недели команды провели матчи в рамках группового этапа Кубка России. «Спартак» выдрал победу в московском дерби у «Динамо» (2:3), тогда как «Ростов» проиграл «Химкам» (2:2, пен. 7:8).

Если же брать Премьер-лигу, то в предыдущем туре «Спартак» потерпел поражение в другом дерби от «Локомотива» (1:3), а «Ростов» с такой же разницей мячей пострадал от «Акрона» (0:2).

За сыгранные десять туров чемпионата России «Спартак» набрал шестнадцать очков. На аналогичной дистанции «Ростов» приобрёл двенадцать баллов.

Матч «Спартак» – «Ростов» пройдёт сегодня, 5 октября, на «Лукойл Арене». Стартовый свисток ожидается в 19:00. За ходом игры можно будет наблюдать в текстовой онлайн-трансляции.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

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Кирилл Иванцов

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Спартак Москва Ростов

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